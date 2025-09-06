Demonstrasi Baling: PM imbau nostalgia dipenjara dua tahun kerana bela rakyat miskin

BALING: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengimbau kembali peristiwa Demonstrasi Baling 1974 yang menyebabkan beliau ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 di Kamunting, Perak.

Beliau berkata peristiwa itu, yang membabitkan perjuangan membela nasib penduduk miskin di daerah ini bersama kumpulan mahasiswa, masih segar dan tidak pernah luput dalam ingatannya.

“Pada tahun 1974, beberapa tahun selepas Almarhum Tun Abdul Razak Hussein meluncurkan Dasar Ekonomi Baru yang mahu menjamin kemaslahatan rakyat melalui serampang dua mata, termasuk pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum.

“Selang tiga tahun, muncul masalah kemiskinan ketara kerana kejatuhan mendadak harga getah. Pekebun-pekebun kecil hidup dalam keadaan yang sangat sengsara.

“Mereka bangun, berarak di Baling hingga ke Alor Setar... sampai berita itu ke Kuala Lumpur, kami pun bangkit beri sokongan... maka saya diberi cuti rehat di Kamunting dua tahun,” katanya.

Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan majlis penutup Program MADANI Rakyat Kedah di sini hari ini.

Sementara itu, Perdana Menteri berkata ukuran kejayaan negara bukan sekadar boleh memacu pertumbuhan hebat atau pelaburan yang meningkat dengan angka-angka yang meyakinkan, sebaliknya ia adalah berkaitan bagaimana hasil diagihkan kepada rakyat yang paling terpinggir.

Anwar berkata ujian terbesar seseorang pemimpin adalah ketika diberikan kuasa dan tanggungjawab yang perlu digalas sebaik mungkin bagi memastikan rakyat mendapat pelbagai manfaat daripada setiap dasar yang dibuat.

“Saya masuk penjara dua tahun soal Baling sebab apa?.. bela nasib orang miskin... jadi, jangan lepaskan peluang untuk amalkan... masa ada kuasa, cuba laksanakan dengan amanah, dengan sebaik mungkin,” katanya.

Turut hadir pada majlis itu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Md Nor dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail- BERNAMA