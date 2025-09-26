Dua anggota penguat kuasa antara lapan ditahan dalam sindiket minyak masak

KOTA BHARU: Dua anggota penguat kuasa merupakan antara lapan individu yang ditahan kerana disyaki terlibat dalam mengatur kaunter bagi sindiket penyelewengan 11,050 kilogram minyak masak bersubsidi.

Operasi itu dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kelantan dengan kerjasama Pasukan Polis Marin Wilayah Tiga.

Pengarah KPDN Kelantan Azman Ismail berkata kedua-dua penjawat awam berusia 27 dan 41 tahun itu dari jabatan berbeza di Rantau Panjang dipercayai membantu sindiket di kaunter pemeriksaan.

“Dua penguat kuasa ini adalah kunci operasi sindiket kerana peranan mereka membolehkan kegiatan haram berlaku tanpa disedari pihak berkuasa,” katanya.

Beliau menyatakan peranan mereka memudahkan kenderaan membawa minyak masak bersubsidi melepasi sempadan.

Ketua sindiket berusia 28 tahun juga turut ditahan dalam operasi sama.

Azman berkata suspek itu dipercayai dalang utama penyelewengan yang dikesan sejak 2023.

Suspek tersebut juga mempunyai rekod lampau termasuk sekurang-kurangnya tiga kes lain di Pasir Mas.

Keseluruhan sitaan operasi itu berjumlah RM482,225.

Sitaan merangkumi minyak masak bernilai RM27,625 bersama dua lori dan sebuah kenderaan pelbagai guna Toyota Vellfire.

Sebuah pacuan empat roda turut disita dalam operasi tersebut.

Azman berkata siasatan awal mendapati modus operandi sindiket ialah memindahkan kotak minyak masak dari lori ke dalam Toyota Vellfire sebelum dibawa ke sempadan.

Beliau tidak menolak kemungkinan sindiket mempunyai rangkaian di Thailand.

Kesemua lapan individu yang ditahan telah direman selama empat hari bermula hari ini hingga Isnin.

Reman itu bagi membantu siasatan kes berkenaan.

“Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana memiliki barang kawalan minyak masak bersubsidi dengan niat melakukan kesalahan,” jelas Azman. – Bernama