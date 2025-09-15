Dua individu maut tertimbus tanah runtuh di Kampung Mook Papar

KOTA KINABALU: Dua individu yang dilaporkan tertimbus dalam kejadian tanah runtuh menghempap tiga rumah di Kampung Mook, dekat Papar, pagi tadi ditemukan maut pada petang ini.

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Sabah dalam kenyataan memaklumkan kedua-dua mangsa dijumpai serta berjaya dikeluarkan pasukan penyelamat selepas hampir empat jam operasi mencari dan menyelamat dijalankan.

Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan di lokasi dengan maklumat mangsa belum diperolehi.

Terdahulu, JBPM Sabah menerima laporan mengenai kejadian pada 10.02 pagi sebelum sepasukan anggota Balai Bomba Penyelamat Papar bergegas ke lokasi terletak sejauh 35 kilometer.

Operasi ditamatkan pada 2.25 petang dan pemantauan berterusan akan dijalankan dari semasa ke semasa. – Bernama