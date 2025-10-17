Dua malim gunung ditahan polis bantu siasatan kematian pendaki

IPOH: Polis menahan dua malim gunung berusia 40-an bagi membantu siasatan berhubung kematian seorang pendaki di Gunung Liang dekat Tanjong Malim.

Timbalan Ketua Polis Perak SAC Mohammad Azlin Sadari berkata tangkapan dibuat kerana mereka tidak memiliki permit sah untuk memasuki kawasan hutan simpan di Perak.

“Semakan mendapati kumpulan itu hanya mempunyai permit sah bagi laluan di Bukit Fraser, Pahang iaitu lokasi mereka memulakan aktiviti mendaki.”

Beliau berkata tangkapan dibuat mengikut Seksyen 47 Akta Perhutanan Negara 1984 tetapi mereka telah dibebaskan dengan jaminan polis selepas keterangan diambil.

Mohammad Azlin menasihatkan orang ramai untuk mendapatkan permit dan kebenaran sebelum melakukan aktiviti pendakian terutama bagi laluan yang merentasi sempadan negeri.

Beliau berkata mangsa Mustaqqeem Mansoor, 34, dari Sungai Petani, Kedah meninggal dunia kerana masalah kesihatan dan bukan disebabkan jatuh.

“Mangsa sebelum itu mengalami kecederaan dan apabila kesemua pendaki turun, hanya mangsa yang tidak muncul.”

Mohammad Azlin berkata mangsa mendaki bersama 10 rakan dari Bukit Fraser menuju ke puncak sebelum turun melalui laluan Gunung Liang.

Beliau berkata usaha membawa turun mayat sedang dijalankan pihak berkuasa bersama-sama pasukan penyelamat daripada pelbagai agensi termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak.

Semalam, JBPM Perak memaklumkan mangsa yang dilaporkan hilang sejak dua hari lepas ditemukan meninggal dunia di puncak Gunung Liang Barat pada 3.30 petang. – Bernama