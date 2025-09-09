Dua warga Pakistan didakwa seludup migran di Machang, Kelantan

KOTA BHARU: Dua lelaki warga Pakistan menghadapi pertuduhan di Mahkamah Sesyen di sini atas kesalahan menyeludup migran senegara pada 13 Ogos lepas.

Sajjad Saeed Abdul berumur 27 tahun dan Hameed Gul Mehrab berumur 32 tahun tidak mengaku salah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Abdullah.

Kes ini berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi kerana sifat kesalahan yang serius di bawah Akta Pemerdangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007.

Sajjad didakwa menyeludup lima lelaki migran warga Pakistan menggunakan kenderaan pelbagai guna di Jalan Bypass Machang-Kuala Krai pada kira-kira pukul 9 malam.

Hameed pula didakwa menyeludup empat lelaki migran warga Pakistan menggunakan sebuah kereta di Jalan Kampung Telaga Tujuh pada kira-kira pukul 10.10 malam.

Kedua-dua tertuduh didakwa di bawah Seksyen 26J dan Seksyen 36(1) Akta Pemerdangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007.

Kesalahan ini memperuntukkan hukuman penjara maksimum lima tahun dan denda maksimum RM250,000 atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan.

Timbalan Pendakwa Raya Nur Kamilah Che Ibrahim mengendalikan pendakwaan manakala kedua-dua tertuduh tidak diwakili oleh peguam.

Mahkamah menetapkan 29 Oktober sebagai tarikh sebutan semula kes untuk proses selanjutnya. – Bernama