Ekonomi Malaysia dijangka berkembang 4 hingga 4.5 peratus pada 2026

KUALA LUMPUR: Ekonomi Malaysia dijangka mengalami pertumbuhan sederhana antara 4 hingga 4.5 peratus pada tahun 2026.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan unjuran ini berdasarkan jangkaan kerajaan untuk pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 4.8 peratus pada tahun ini.

Beliau menegaskan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun menghadapi konflik serantau dan ketidaktentuan tarif global.

Anwar berkata demikian menerusi prakata laporan Tinjauan Fiskal dan Anggaran Hasil Kerajaan Persekutuan 2026 yang dikeluarkan Kementerian Kewangan.

Perjalanan reformasi struktur Malaysia harus dipandu oleh prinsip pengurusan kewangan awam yang berhemat.

Institusi antarabangsa seperti Tabung Kewangan Antarabangsa dan Bank Dunia turut mengekalkan unjuran positif terhadap Malaysia.

Ekonomi Malaysia terus mencatatkan pertumbuhan stabil dan berdaya tahan dengan pengembangan sebanyak 4.4 peratus pada separuh pertama 2025.

Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan domestik yang kukuh serta disokong aliran pelaburan berterusan.

Lonjakan 11 anak tangga dalam IMD World Competitiveness Ranking 2025 merupakan pencapaian tertinggi Malaysia dalam kalangan semua negara.

Malaysia kini menduduki tempat ke-23 iaitu kedudukan terbaik sejak tahun 2020.

Tantangan global bukanlah alasan untuk kerajaan menggendalakan usaha pembaharuan bagi menjana pertumbuhan terangkum.

Kerajaan terus memperbetul kebobrokan struktural termasuk kesenjangan pendapatan dan pembangunan wilayah.

Defisit fiskal telah berkurangan daripada 5.5 peratus KDNK pada 2022 kepada 4.1 peratus pada 2024.

Sasaran kerajaan ialah menurunkan defisit fiskal kepada 3.5 peratus menjelang 2026.

Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023 berperanan mengukuhkan akauntabiliti dan ketelusan operasi.

Penambahbaikan kepada Cukai Jualan dan Perkhidmatan serta pelaksanaan e-invois telah menjana penjimatan berbilion ringgit.

Rasionalisasi subsidi bersasar termasuk diesel, RON95 dan elektrik turut menyumbang kepada penjimatan.

Penjimatan ini telah disalurkan semula untuk memperkukuh pelbagai bantuan dan bantuan sosial langsung.

Peruntukan untuk Sumbangan Tunai Rahmah dan Sumbangan Asas Rahmah meningkat sebanyak 50 peratus dalam setahun kepada RM15 bilion.

Bantuan sosial ini memanfaatkan sehingga 22 juta rakyat Malaysia. – Bernama