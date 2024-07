Empat individu sokong, milik bahan berkaitan Daesh dihadap ke mahkamah hari ini

KUALA LUMPUR: Empat individu termasuk seorang wanita dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di Johor dan Kelantan atas pertuduhan memberi sokongan dan memiliki bahan berkaitan pengganas Daesh.

Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh kerana kes-kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi.

Di Johor Bahru, bekas pensyarah di sebuah institusi pengajian tinggi Abdullah Daud, 70, didakwa di Mahkamah Sesyen atas empat pertuduhan antaranya memiliki masing-masing dua buku digital PDF dan video berkaitan IS dalam telefon bimbitnya; serta dua buku bertajuk Hakikat Dienul Islam dan Tarbiyah Jihadiyah berunsur keganasan dan berkaitan IS.

Warga emas itu juga didakwa menggalakkan perbuatan pengganas dengan cara menanam fahaman ideologi keganasan kumpulan pengganas IS; dan membenarkan perjumpaan diadakan di dalam rumahnya bagi tujuan aktiviti keganasan di Jalan Takwa, Kampung Melayu Kangkar Pulai, Johor.

Dalam prosiding sama seorang kontraktor, Mohamad Awang, 48, turut didakwa memiliki item berkaitan IS dalam telefon bimbit dan komputer ribanya.

Sementara itu di Segamat, seorang suri rumah Irma Julyanti Buang, 39, didakwa atas dua pertuduhan iaitu memberi sokongan kepada kumpulan pengganas Daesh dengan cara menggunakan aplikasi media sosial Facebook selain memiliki bahan-bahan berkaitan kumpulan penganas Daesh di dalam telefon bimbit dan komputer riba.

Di Kota Bharu, seorang bekas banduan Nik Mohd Shalahuddin Zakaria, 40, didakwa atas empat pertuduhan antaranya memiliki gambar, video dan artikel dalam bentuk ‘portable document format’ (PDF), yang merupakan item mempunyai kaitan dengan perlakuan perbuatan pengganas dan kumpulan pengganas Islamic State (IS) dalam dua buah telefon bimbit.

Lelaki itu juga didakwa memberi sokongan kepada kumpulan pengganas IS dengan cara menggunakan aplikasi media sosial Facebook atas nama Ahmad Saif Al-Islam Il.

Nik Mohd Shalahuddin juga dituduh mengaku keahlian kumpulan IS dengan cara melakukan upacara baiah dengan Abu Hafs Al Hashimi Al-Qurashi iaitu pemimpin IS sebagai khalifah untuk memberi sokongan kepada kumpulan pengganas IS di Kampung Senang, Kota Jembal.