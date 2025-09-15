Enam unit flat di Batu Caves musnah dalam kebakaran pagi ini

BATU CAVES: Enam unit kediaman di tingkat lima Flat Pinggiran, Taman Pinggiran Batu Caves musnah dalam kebakaran pagi ini.

Penolong Pengarah Bahagian Operasi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor Ahmad Mukhlis Mukhtar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 11.39 pagi dan jentera pertama tiba di lokasi sembilan minit kemudian.

Beliau berkata kebakaran berjaya dikawal pada 12.11 tengah hari dan tiada mangsa terlibat dalam insiden itu.

Kebakaran melibatkan enam buah rumah flat dengan setiap unit berkeluasan 35x25 kaki persegi.

Anggaran kemusnahan bagi tiga buah rumah adalah 100 peratus manakala masing-masing sebuah rumah terbakar 80 peratus, 60 peratus dan 40 peratus.

Ahmad Mukhlis berkata seramai 22 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Selayang, Sungai Buloh, Gombak Selatan dan Shah Alam bersama dengan lima jentera telah dikejarkan ke lokasi kejadian. – Bernama