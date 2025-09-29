Eric Adams tarik diri pertahan jawatan datuk bandar New York

NEW YORK: Datuk Bandar New York Eric Adams (gambar) mengumumkan pengunduran dirinya daripada pencalonan semula jawatannya.

Adams menyatakan ketidakmampuannya untuk meneruskan kempen pemilihan semula melalui video di platform X pada Ahad.

Beliau kini bertanding sebagai calon bebas selepas keluar daripada Parti Demokrat.

Keputusan itu dipengaruhi oleh spekulasi media mengenai masa depannya.

Adams turut menuduh suruhanjaya kewangan bertanggungjawab menyekat dana kempennya.

Pada April lalu, beliau mengumumkan pencalonan selepas tuduhan rasuah terhadapnya digugurkan.

Adams merupakan datuk bandar New York pertama yang berdepan tuduhan rasuah di peringkat persekutuan.

Selepas kemenangan Donald Trump, Adams mula mendekati presiden tersebut dengan kerap.

Beliau berlepas ke Florida untuk bertemu Trump dan tampil dalam rancangan televisyen kegemaran presiden.

Trump kemudiannya mendesak supaya tuduhan terhadap Adams digugurkan.

Pendekatan terhadap Trump menyebabkan Adams kehilangan sokongan ramai penduduk New York.

Peluang beliau untuk dipilih semula dianggap tipis selepas skandal berkenaan.

Antara calon lain termasuk Zohran Mamdani, Andrew Cuomo, dan Curtis Sliwa.

