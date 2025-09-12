  1. Cerita
  2.  Berita

FBI tawar ganjaran US$100,000 bagi maklumat insiden tembakan Charlie Kirk

theSun Berita
  • 2025-09-12 01:30 PM
Lilin dan bunga diletakkan berhampiran gambar Charlie Kirk semasa satu vigil di Taman Pusat Bandar Orem, selepas aktivis dan pengulas sayap kanan AS, Charlie Kirk — sekutu Presiden Amerika Syarikat Donald Trump — ditembak mati semasa satu acara di Universiti Lembah Utah, di Orem, Utah, AS pada 11 September 2025. REUTERS/Jim UrquhartLilin dan bunga diletakkan berhampiran gambar Charlie Kirk semasa satu vigil di Taman Pusat Bandar Orem, selepas aktivis dan pengulas sayap kanan AS, Charlie Kirk — sekutu Presiden Amerika Syarikat Donald Trump — ditembak mati semasa satu acara di Universiti Lembah Utah, di Orem, Utah, AS pada 11 September 2025. REUTERS/Jim Urquhart

SACRAMENTO: Penyiasat Amerika Syarikat (AS) pada Khamis menawarkan ganjaran sebanyak US$100,000 bagi maklumat yang membawa kepada penangkapan individu bertanggungjawab dalam insiden tembakan ke atas aktivis politik Charlie Kirk, ketika pencarian suspek diperluas, lapor Xinhua.

Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) turut mengeluarkan dua imej individu yang dikategorikan sebagai “orang berkepentingan”.

Kirk, 31, ditembak di bahagian leher ketika berucap di hadapan orang ramai dalam acara debat terbuka “Prove Me Wrong” di Universiti Utah Valley sekitar tengah hari Rabu -BERNAMA-XINHUA