Ferrotec China labur RM550 juta di Johor jana eksport RM600 juta

KUALA LUMPUR: Pelaburan syarikat semikonduktor berteknologi tinggi dari China, Ferrotec bernilai RM550 juta di Pasir Gudang, Johor melalui Ferrotec Power Semiconductor Malaysia Sdn Bhd dijangka menjana nilai eksport tahunan sebanyak RM600 juta.

Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata pelaburan mega ini bukan sahaja mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam pembuatan komponen berteknologi tinggi, malah mewujudkan 396 peluang pekerjaan baharu yang boleh dimanfaatkan rakyat tempatan.

“Pelaburan diluluskan Ferrotec Power Semiconductor kini bukan sekadar potensi, malah telah menjadi realiti.

“Ferrotec juga bekerjasama dengan 35 vendor tempatan dalam rantaian bekalan mereka, melonjakkan ekosistem perusahaan kecil dan sederhana tempatan kita,” katanya di laman Facebook beliau hari ini.

Tengku Zafrul berkata ini adalah bukti bahawa setiap usaha kerajaan MADANI adalah permulaan kepada pelaburan yang bakal mengubah landskap ekonomi dan teknologi negara - BERNAMA