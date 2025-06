FuBear catat rekod Malaysia Book of Records dengan 186 high-five seminit

KUALA LUMPUR: Maskot Taiwan Excellence, FuBear, berjaya mencatat rekod dalam Malaysia Book of Records bagi kategori Most High-Fives in One Minute by a Costume Mascot. Rekor ini dicapai dengan 186 high-five bersama 70 peserta dalam masa seminit.

Pencapaian ini berlaku semasa Taiwan Expo 2025 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, yang berlangsung selama tiga hari bermula 23 Jun lalu. Cabaran ini sebahagian daripada kempen global Taiwan Excellence Give Me Five! A Better Life, yang dijalankan bersama beberapa rakan strategik termasuk First City University College dan SAIEF Malaysia Fitness.

Menurut kenyataan Taiwan Excellence, objektif utama cabaran ini adalah untuk menyatukan masyarakat dan mempromosikan semangat “Penyelesaian Inovatif untuk Kehidupan yang Lebih Baik”. FuBear bukan sekadar maskot comel tetapi juga melambangkan nilai keprihatinan, keterangkuman, dan inovasi.

Selain Malaysia, FuBear telah menjelajah ke 11 negara termasuk Indonesia, Eropah, dan Amerika Syarikat untuk menyebarkan mesej positif berkaitan kelestarian, kesihatan, dan kebajikan. Di Kuala Lumpur, FuBear pertama kali muncul di karnival Jom Heboh pada Mei lalu dan terus menjadi tumpuan ramai.

Dalam misi kebajikannya, FuBear bekerjasama dengan Persatuan Seni Jahitan Kreatif Malaysia (PSJKM) untuk mempromosikan beg kitar semula buatan tangan. Projek ini bertujuan membantu wanita kurang bernasib baik sambil meningkatkan kesedaran alam sekitar.

Selain itu, FuBear turut bekerjasama dengan REACH Segamat untuk menggalakkan kanak-kanak autistik meluahkan kreativiti melalui lukisan bertemakan maskot tersebut. Hasil lukisan akan dijadikan kad Touch ‘n Go edisi terhad, dengan semua sumbangan disalurkan kepada pusat latihan REACH Segamat.

Mulai Julai ini, FuBear akan melawat rumah jagaan warga emas dan anak yatim di seluruh Malaysia untuk terus menyebarkan mesej kasih sayang.

Taiwan Excellence turut mempamerkan 40 produk berkualiti tinggi daripada 27 syarikat pemenang anugerah di ekspo tersebut. Produk-produk ini mempamerkan kelebihan Taiwan dalam gaya hidup sihat dan inovasi pintar.

Brian Lee, Pengarah Eksekutif Pemasaran Strategik Taitra, berkata inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai produk Taiwan Excellence di Malaysia. “Cabaran FuBear mencerminkan inovasi kecemerlangan Taiwan. Kami menggunakan teknologi untuk menjadikan kehidupan lebih baik,“ katanya.

Kempen Give Me Five! A Better Life turut terbuka untuk penyertaan di sembilan negara lain termasuk India, Thailand, dan Vietnam. Maklumat lanjut boleh didapati di laman web rasmi Taiwan Excellence.