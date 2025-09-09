Garis panduan syariah penggunaan AI diperlukan hadapi cabaran etika digital

KUANTAN: Pihak berkuasa agama digesa menggubal garis panduan syariah bagi penggunaan kecerdasan buatan selain memperkukuh kesedaran digital umat Islam dengan kefahaman agama yang mantap.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr Mohd Na’im Mokhtar menegaskan teknologi mesti dimanfaatkan sebagai medan dakwah, tarbiah dan pengukuhan iman bukan sekadar sebagai pemacu ekonomi.

Antara cabaran utama AI ialah isu etika penggunaan data, krisis identiti akibat manipulasi suara dan wajah serta penyebaran maklumat palsu yang boleh mengelirukan masyarakat termasuk berkaitan ajaran Islam.

Beliau memberi amaran jika tidak dikawal teknologi ini boleh menjadi alat yang meruntuhkan kepercayaan bukannya mengukuhkan keimanan.

Ucapan beliau disampaikan ketika merasmikan International Conference on Human Sciences and Civilisations 2025 anjuran Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah.

Persidangan i-CONSCIENCE 2025 bertemakan Humanity in the Era of Artificial Intelligence: Preserving Values, Ethics & Cultural Identity itu dijangka mampu melahirkan idea baharu dan memperkukuh jaringan antarabangsa.

Matlamat persidangan ialah ke arah pembangunan tamadun insan yang beretika serta beridentiti dalam era digital semasa.

Persidangan dwitahunan itu diadakan buat kali ketiga selepas kejayaan penganjurannya pada 2020 dan 2023 dengan menghimpunkan lebih 180 sarjana, penyelidik dan peserta dari dalam dan luar negara.

Perbincangan tertumpu kepada isu berkaitan teknologi, nilai kemanusiaan, cabaran etika, budaya dan masyarakat dalam era kecerdasan buatan.

Mohd Na’im menekankan umat Islam perlu menghadapi cabaran era AI dengan bijaksana berpandukan nilai agama dan kesedaran digital secara komprehensif.

Beliau memaklumkan Garis Panduan Kandungan Berunsur Islam Dalam Media Baharu yang dikeluarkan JAKIM merupakan langkah penting bagi memastikan kandungan media digital selaras dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Menurutnya Islam merupakan agama ilmu dan umatnya bukan sahaja perlu menjadi pengguna teknologi bahkan pencipta dan peneraju dalam bidang sains, bioteknologi dan AI berteraskan nilai agama serta kemanusiaan.

Naib Canselor UMPSA Prof Dr Yatimah Alias menegaskan bidang Sains Kemanusiaan tidak boleh dipinggirkan dalam arus Revolusi Perindustrian 4.0.

Beliau menekankan kepentingan memastikan AI dan teknologi digital berkembang seiring nilai, etika serta identiti budaya untuk kesejahteraan masyarakat.

Yatimah menambah pembinaan masa depan yang mampan dan inklusif memerlukan pemeliharaan warisan dan landasan pemikiran kukuh serta nilai kemanusiaan sejagat. – Bernama