Gempa bumi sederhana landa Rantau Kepulauan Tanimbar Indonesia

KUALA LUMPUR: Satu gempa bumi sederhana berukuran 5 pada skala Ritcher melanda Rantau Kepulauan Tanimbar, Indonesia pada 6.44 pagi tadi.

Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) dalam kenyataan memaklumkan gempa dengan kedalaman 118 kilometer itu berlaku pada jarak 511 km tenggara dari Ambon, Indonesia.

Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia menurut kenyataan rasmi daripada pihak berkuasa.

Gempa bumi ini berlaku di kawasan yang terletak di rantau seismik aktif di Indonesia.

Pihak berkuasa Indonesia masih memantau keadaan dan menilai sebarang kesan daripada kejadian gempa bumi ini.

Tiada laporan awal mengenai kerosakan harta benda atau kecederaan akibat gempa bumi tersebut.

Kedalaman gempa bumi yang mencapai 118 kilometer mungkin mengurangkan kesan gegaran di permukaan bumi.

Rantau Kepulauan Tanimbar terletak di kawasan yang sering mengalami aktiviti seismik disebabkan oleh pertemuan plat tektonik.

MetMalaysia akan terus memantau situasi dan memberikan kemas kini jika terdapat sebarang perubahan.

Orang awam dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat rasmi hanya daripada sumber berautoriti seperti MetMalaysia. – Bernama