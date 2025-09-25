Gurauan keterlaluan sesama rakan boleh jadi buli, kata pesuruhjaya polis Sarawak

KUCHING: Golongan muda diingatkan agar tidak memandang ringan gurauan keterlaluan sesama rakan kerana ia boleh dianggap perbuatan buli dan memberi kesan buruk terhadap masa depan pelajar.

Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Mancha Ata berkata walaupun insiden di Institut Kemahiran Belia Negara Miri yang tular di media sosial baru-baru ini diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut susulan mangsa serta keluarga enggan meneruskan laporan, polis tetap memandang serius kejadian itu.

Beliau menegaskan bahawa pelajar hadir ke sekolah atau institut pengajian untuk belajar, bukan untuk buli.

“Kalau nak main-main pun, jangan, sebab orang luar melihat perkara ini serius,” katanya ketika ditemui pemberita selepas Perhimpunan Bulanan Pesuruhjaya Polis Sarawak di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sarawak di sini hari ini.

Beliau menjelaskan bahawa walaupun nampak seperti gurauan secara kasar, ia tetap perbuatan buli.

Kertas siasatan telah dibuka dan semua pihak termasuk mangsa, ibu bapa serta rakan-rakan terlibat dipanggil untuk memberi keterangan.

Mangsa turut menjalani pemeriksaan perubatan yang mengesahkan tiada kecederaan.

Pada masa sama, beliau meminta orang ramai agar tidak merakam serta menyebarkan video insiden sedemikian kerana ia hanya menggalakkan budaya negatif dalam kalangan pelajar.

Sementara itu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak SAC Lim San Aik berkata walaupun mangsa dan bapanya memutuskan tidak meneruskan kes, polis tetap akan merujuk hasil siasatan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut.

Sebelum ini, Ketua Polis Daerah Miri ACP Mohd Farhan Lee Abdullah dilapor mengesahkan pelajar lelaki berusia 19 tahun itu menafikan dibuli.

Beliau menjelaskan kejadian yang tular hanya gurauan rakan sempena sambutan hari lahir pada 19 September lepas. – Bernama