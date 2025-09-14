Hospital Bukit Mertajam bakal dinaik taraf untuk atasi kesesakan, tambah katil

BUKIT MERTAJAM: Hospital Bukit Mertajam (HBM) yang berusia 135 tahun bakal dinaik taraf bagi menangani masalah kesesakan yang dialaminya.

Menteri Sumber Manusia Steven Sim menyatakan Kementerian Kesihatan (KKM) sedang menjalankan kajian terperinci mengenai reka bentuk, kos dan pelan pembangunan sebelum keputusan muktamad dibuat.

Beliau menjelaskan HBM mengalami kesesakan yang bukan sahaja menjejaskan pesakit dan pengunjung tetapi juga lalu lintas akibat kekurangan tempat letak kereta.

KKM bersama kerajaan negeri dan pihak hospital merancang untuk menaik taraf kemudahan sedia ada dengan kerajaan negeri bersetuju menyediakan tapak seluas lapan ekar di BM Rest House.

Tapak yang terletak bertentangan dengan hospital itu akan digunakan untuk projek naik taraf jika dianggap sesuai menurut keperluan pembangunan.

Sim menekankan pelan pembangunan termasuk jenis blok yang akan dibina dan perkhidmatan yang disediakan masih tertakluk kepada keputusan KKM.

Ahli Parlimen Bukit Mertajam itu menyatakan HBM kini mempunyai 242 katil dan jumlah itu boleh digandakan kepada 484 katil melalui projek naik taraf.

Peningkatan kapasiti katil akan memberikan perkhidmatan lebih baik kepada penduduk Bukit Mertajam dan kawasan sekitarnya.

Beliau akan berjumpa Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad minggu depan untuk membincangkan perkara tersebut dan memohon proses perancangan serta reka bentuk dipercepat.

Sim telah melawat kemudahan tandas baru di hospital yang dibangunkan dengan peruntukan RM200,000 dari pejabatnya.

Kemudahan tandas tersebut merupakan antara faktor utama yang menyumbang kepada Anugerah Emas Hospital Paling Mampan yang diterima HBM di Anugerah Pengurusan Hospital Asia 2025.

Hospital ini antara yang tertua di rantau ini dan tidak mudah melaksanakan langkah kelestarian tetapi berjaya mengurangkan penggunaan tenaga hampir 11%.

Usaha tersebut juga berjaya mengurangkan pelepasan karbon kira-kira 350 tan setahun dan menjimatkan hampir RM250,000 kos operasi tahunan. – Bernama