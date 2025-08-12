Hubungan kerajaan negeri-persekutuan penting untuk pembangunan Sabah - Hajiji

RANAU: Hubungan kukuh antara kerajaan negeri dan Persekutuan amat penting dalam memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan di Sabah.

Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor menegaskan bahawa kerjasama erat antara GRS dan PH telah membawa kemajuan kepada negeri ini.

“Kita mahu hubungan erat dengan kerajaan Persekutuan untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran rakyat,” katanya.

Beliau menyatakan lebih 400 inisiatif di bawah agenda Hala Tuju Sabah Maju Jaya telah dilaksanakan dengan kadar kejayaan 94 peratus.

Hajiji berkata kerajaan GRS-PH telah melaksanakan pelbagai program bantuan untuk pendidikan dan kebajikan rakyat.

“Tahun ini, kita memberi bantuan bulanan RM300 kepada hampir 100,000 golongan miskin tegar,” ujarnya.

Majlis Tertinggi GRS bersetuju mengekalkan kerjasama dengan PH bagi menghadapi PRN Sabah akan datang.

Dewan Undangan Negeri Sabah Ke-16 akan terbubar secara automatik pada 11 November jika tidak dibubarkan lebih awal.

Hajiji turut menekankan komitmen kerajaan negeri dalam menangani kemiskinan melalui pembangunan bandar baharu.

Projek Bandar Baharu Paginatan dijangka memacu ekonomi tempatan selaras dengan pelan Sabah Maju Jaya.

Bandar baharu seluas 200 ekar itu akan dilengkapi kemudahan penting seperti pejabat kerajaan, perumahan kos rendah, dan pusat kesihatan. - Bernama