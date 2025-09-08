Hutan simpan seluas satu ekar berhampiran FRIM Kepong terbakar

KUALA LUMPUR: Kawasan hutan simpan seluas satu ekar (0.4 hektar) berhampiran Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) di Kepong dekat sini terbakar petang tadi.

Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Selangor Ahmad Mukhlis Mokhtar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kebakaran berkenaan pada 4.24 petang tadi.

Beliau berkata sepasukan enam anggota bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Buloh kemudian dikerah ke lokasi kejadian dan tiba sembilan minit kemudian.

“Sebaik tiba di lokasi kejadian, pihak bomba mendapati terdapat kebakaran melibatkan hutan anggaran keluasan satu ekar, api sedang marak dan kerja-kerja pemadaman masih dilakukan,” katanya dalam kenyataan hari ini - BERNAMA