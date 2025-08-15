Hutang isi rumah Malaysia terkawal pada 84.3 peratus KDNK

KUALA LUMPUR: Hutang isi rumah Malaysia mencatatkan 84.3 peratus daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), paras yang dianggap sesuai dengan keadaan ekonomi semasa.

Gabenor Bank Negara Malaysia (BNM) Datuk Seri Abdul Rasheed Ghaffour berkata bank pusat terus memantau paras hutang isi rumah yang meningkat.

“Dari perspektif kestabilan, ini adalah pinjaman berkualiti baik dan jumlah pulangan pemegang saham (TSR) turut meningkat,” katanya.

Beliau berkata pinjaman diberikan secara berhemat dan dibayar balik tepat pada masanya.

BNM juga mengambil langkah berhati-hati dalam meluluskan pinjaman dan menyokong isi rumah melalui amalan pembiayaan yang baik.

“Nisbah kemerosotan nilai pinjaman isi rumah terkini berada pada paras baik, iaitu, 1.1 peratus,” jelasnya.

Abdul Rasheed menegaskan BNM akan terus memantau perkembangan hutang isi rumah bagi memastikan kestabilan kewangan terpelihara.

Kredit juga perlu terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara.

Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying sebelum ini menyatakan hutang isi rumah Malaysia berjumlah RM1.65 trilion setakat akhir Mac 2025.

Walaupun paras hutang tinggi, ia diimbangi oleh aset isi rumah yang kukuh.

Sektor isi rumah kekal berdaya tahan dengan aset kewangan berjumlah RM3.45 trilion pada akhir Mac 2025.

Nilai aset ini adalah 2.1 kali lebih tinggi daripada jumlah hutang isi rumah- Bernama