Ibu bapa benteng utama bentuk peribadi dan nilai sosial anak

KUALA LUMPUR: Ibu bapa merupakan benteng utama dalam membentuk keperibadian dan nilai sosial anak-anak, menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri.

Penekanan terhadap disiplin, pemantauan dan komunikasi dua hala amat penting dalam proses pembentukan ini.

Beliau berkata ibu bapa perlu memperkukuh nilai kekeluargaan melalui pendekatan seimbang penuh kasih sayang.

“Semuanya bermula di rumah. Kalau ibu bapa sendiri tidak membimbing anak-anak, maka di situlah akar masalahnya,“ katanya dalam sesi rakaman podcast Bernama TV.

Nancy menegaskan anak-anak kini terdedah kepada pelbagai gajet tanpa kawalan.

Pendedahan tanpa bimbingan ini menyebabkan sebahagian remaja menganggap perbuatan tidak bermoral sebagai perkara normal.

Kementerian menyediakan inisiatif Pusat Remaja KafeTEEN sebagai tempat selamat selepas waktu sekolah.

Pusat ini menawarkan aktiviti berfaedah seperti debat, program pembangunan diri dan keusahawanan.

“Ia berfungsi sebagai platform membantu remaja menempuhi alam remaja dengan yakin melalui bimbingan dan pendidikan,“ jelasnya.

Perkhidmatan kaunseling luar sekolah juga disediakan untuk remaja terlibat kegiatan tidak bermoral.

Perkhidmatan ini memberi ruang selamat untuk bersuara tanpa stigma masyarakat.

“Kami pernah temui pelajar berumur 13 tahun yang mengaku sudah beberapa kali terlanjur dalam hubungan seksual,“ kongsinya.

Bulan Keluarga Kebangsaan pada November akan menekankan penglibatan aktif ibu bapa.

Acara utama diadakan di Putrajaya pada 8 dan 9 November dengan pelbagai aktiviti interaktif.

Nancy berharap sambutan ini memperkukuh institusi keluarga sihat dan harmoni.

“Ini asas kepada pembentukan generasi lebih berakhlak dan berdaya tahan terhadap cabaran sosial,“ katanya.

Beliau menyeru ibu bapa membawa seisi keluarga menyertai program yang disediakan. – Bernama