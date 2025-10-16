Ibu bapa perlu pantau anak di media sosial, permainan dalam talian

PUTRAJAYA: Ibu bapa diseru untuk lebih tegas dan bertanggungjawab dalam memantau aktiviti anak-anak di media sosial serta permainan dalam talian.

Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail menekankan kepentingan pengawasan konsisten bagi mengelak generasi muda terdedah kepada pengaruh negatif dalam dunia digital.

Beliau berkata masyarakat baru dikejutkan dengan beberapa kes serius yang melibatkan pelajar sekolah termasuk kes rogol dan bunuh.

“Bermula dari sekarang, buatlah pemantauan terhadap anak-anak anda, terutamanya dunia mereka di media sosial atau permainan dalam talian,“ katanya ketika berucap melancarkan program pensijilan dan PsyQiQ Plus Open University Malaysia (OUM).

Dr Wan Azizah yang juga Pengerusi Kasih Malaysia menyatakan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah turut menyuarakan kebimbangan terhadap kesan media sosial.

Beliau memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberikan komitmen untuk mengambil tindakan tegas berhubung isu penggunaan media sosial.

Kementerian Pendidikan sedang meneliti langkah-langkah segera bagi menangani isu disiplin dan keselamatan di sekolah termasuk pengaruh media sosial.

Beberapa insiden serius membabitkan pelajar sekolah dilaporkan sejak akhir-akhir ini termasuk kes rogol di Melaka dan kes bunuh di Selangor.

Dr Wan Azizah turut menyeru penubuhan lebih banyak perkhidmatan sokongan psikososial yang mampan dan mudah diakses.

Kementerian Kesihatan pada 2023 mendedahkan hampir 30% rakyat dewasa mengalami simptom tekanan, keresahan atau kemurungan.

“Kita mahu supaya saluran untuk mendapatkan bantuan ini mudah diakses, di hujung jari sahaja,“ katanya.

Beliau percaya isu kesihatan mental memerlukan pendekatan lebih spesifik dengan kemahiran unik dan latihan daripada badan-badan yang sah.

OUM memperkenalkan empat program pensijilan iaitu sijil asas kaunseling, sijil profesional kaunseling kesihatan mental, sijil profesional psikologi dan sijil pengajian Islam lanjutan.

PsyQiQ Plus iaitu aplikasi berasaskan web turut dilancarkan untuk menjalankan program pemprofilan psikometrik terhadap pelajar. – Bernama