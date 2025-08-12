Ikan dan udang di Port Dickson selamat dimakan, kupang perlu dielak

PORT DICKSON: Ikan, udang, dan sotong di perairan Port Dickson masih selamat untuk dimakan walaupun terdapat amaran terhadap pengambilan kupang dan kerang-kerangan.

Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Sembilan Kasim Tawe menjelaskan hidupan laut yang bergerak bebas seperti ikan dan udang tidak terjejas oleh pencemaran toksin.

“Spesies yang bergerak seperti ikan dan udang tidak berbahaya kerana mereka mencari makanan sendiri,“ katanya.

Beliau menekankan bahawa kupang dan kerang lebih berisiko kerana ia menyerap toksin terus dari air laut.

“Keupayaan kerang menyimpan toksin dalam badan mereka lebih tinggi dan boleh menyebabkan keracunan,“ jelas Kasim.

Beliau berkata ledakan alga yang menyebabkan peningkatan toksin berlaku akibat perubahan cuaca panas sejak pertengahan tahun.

“Kami telah menasihatkan kira-kira 100 penternak kupang untuk menghentikan sementara aktiviti menuai,“ tambahnya.

Keputusan ujian sampel kedua dijangka dikeluarkan pada Khamis ini untuk menentukan langkah seterusnya.

Sebelum ini, ujian makmal mendapati kandungan biotoksin dalam kupang melebihi 800 ppb, melebihi paras selamat.

Nelayan dan penternak dinasihatkan mengelak mengutip kerang-kerangan sehingga keputusan terkini diumumkan. - Bernama