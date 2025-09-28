Imigresen Johor tahan 104 warga asing dalam Ops Sapu

JOHOR BAHRU: Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Johor telah menahan seramai 104 pendatang tanpa izin dalam Operasi Sapu yang dijalankan secara mengejut di sekitar kawasan setinggan di sini.

Operasi yang bermula pada pukul 2 pagi itu melibatkan 121 pegawai dan anggota penguat kuasa pelbagai pangkat dari Bahagian Penguatkuasaan negeri dan cawangan.

Turut serta dalam operasi tersebut ialah tiga pegawai daripada Jabatan Pendaftaran Negara (JPN).

Pengarah Imigresen Johor Datuk Mohd Rusdi Mohd Darus berkata operasi itu dijalankan hasil risikan serta aduan awam mengenai kehadiran PATI di kawasan berkenaan.

Semasa serbuan, puluhan warga asing pelbagai warganegara dilaporkan terkandas apabila cubaan melarikan diri gagal.

Kawasan operasi telah dikepung sepenuhnya oleh anggota penguat kuasa bagi memastikan tiada yang dapat melepaskan diri.

Seramai 50 lelaki dewasa dan tiga kanak-kanak lelaki antara mereka yang berjaya ditahan dalam operasi tersebut.

Turut ditahan ialah 44 wanita dewasa serta enam kanak-kanak perempuan warganegara Indonesia.

Seorang wanita dewasa warganegara Filipina juga antara yang ditahan dalam operasi itu.

Pemeriksaan mendapati kebanyakan mereka tidak mempunyai dokumen perjalanan sah.

Mereka juga didapati tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan di Malaysia.

Semua tahanan berusia antara dua bulan hingga 63 tahun itu disyaki melakukan kesalahan mengikut Akta Imigresen 1959/63.

Mereka juga disyaki melanggar Peraturan-Peraturan Imigresen 1963.

Kesemua tahanan telah ditempatkan di Depot Imigresen Setia Tropika untuk siasatan lanjut.

Operasi ini membuktikan komitmen berterusan jabatan dalam membanteras kegiatan pendatang tanpa izin.

– Bernama