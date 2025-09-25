Individu maut dalam kejadian kereta terbakar di Pantai Sungai Lurus

BATU PAHAT: Seorang individu maut selepas kenderaan yang dinaikinya terbakar di Pantai Sungai Lurus petang tadi.

Pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.51 petang mengenai insiden berkenaan.

Lapan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Rengit segera dikejarkan ke lokasi kejadian.

Pasukan bomba mendapati sebuah kereta sedang terbakar apabila tiba di Pantai Sungai Lurus.

Kenderaan bomba tidak dapat memasuki kawasan pesisir pantai disebabkan laluan yang terlalu sempit.

Anggota bomba terpaksa menggunakan motosikal milik orang awam untuk sampai ke lokasi sejauh dua kilometer.

Mereka menemui seorang mangsa yang masih berada di dalam kenderaan terbakar itu.

Operasi pemadaman awal dilakukan dengan menyiram air menggunakan baldi dari sungai berhampiran.

Ketua Polis Daerah Batu Pahat ACP Shahrulanuar Mushaddat Abdullah Sani mengesahkan kematian dalam kejadian itu.

Usaha mengenal pasti identiti mangsa masih dijalankan oleh pihak polis.

Siasatan lanjut sedang dijalankan untuk menentukan punca sebenar kebakaran kenderaan tersebut. – Bernama