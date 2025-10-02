Industri fesyen tempatan berpotensi sumbang lebih besar kepada ekonomi negara

KUALA LUMPUR: Industri berasaskan fesyen di Malaysia berpotensi tinggi untuk berkembang lebih pesat dan menyumbang lebih besar kepada pertumbuhan ekonomi negara.

Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Ali berkata laporan Shopperboard yang dikeluarkan pada Mei lepas menganggarkan penembusan industri fesyen dalam urus niaga e-dagang di Malaysia mencecah 19.2%.

Nilai jualan industri fesyen dijangka mencapai USD5.24 bilion bagi tahun ini berdasarkan laporan berkenaan.

Armizan berkata Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia mengunjurkan nilai industri tekstil dan pakaian negara adalah kira-kira USD3.5 bilion setahun.

Nilai industri tersebut dijangka meningkat kepada USD4.47 bilion menjelang 2030 menurut unjuran MIDA.

“Walaupun angka asas itu sudah cukup membanggakan, penting untuk kita tidak berpuas hati,“ katanya kepada pemberita selepas pelancaran Kempen Beli Barangan Malaysia 2025.

Beliau menegaskan industri fesyen perlu dibangunkan ke satu anjakan yang lebih besar.

Armizan berkata industri fesyen wajar diberikan perhatian dalam Kempen Beli Barangan Malaysia kerana ia merangkumi segmen gaya hidup yang semakin mendapat tempat di hati pengguna.

Penganjuran ‘My Gaya Month’ mampu menjadi platform penting bagi memperkukuh ekosistem fesyen menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026.

Program itu bukan sekadar mempromosikan jualan tetapi juga sebagai wadah perkongsian strategi dan amalan terbaik.

Armizan turut menzahirkan keyakinan program itu berupaya membina kesedaran masyarakat bahawa jenama fesyen tempatan mempunyai keunikan dan kualiti setanding dengan jenama antarabangsa.

Beliau berkata nilai jualan kempen ‘My Gaya Month’ tahun lepas mencatatkan peningkatan ketara apabila mencecah RM1.1 juta.

Angka tersebut meningkat 39.16% berbanding RM802,254.30 pada tahun 2023.

Pencapaian ini membuktikan kemampuan produk fesyen tempatan untuk terus bersaing di pasaran.

Ia juga meningkatkan keyakinan pengguna terhadap jenama Malaysia menurut menteri tersebut. – Bernama