Inisiatif ‘Friends of Ministry perkukuh dasar Malaysia MADANI

KUALA LUMPUR: Inisiatif Friends of Ministry (FOM) berperanan sebagai penghubung penting bagi memastikan dasar dan aspirasi Malaysia MADANI sampai kepada rakyat.

Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi menyatakan program ini dicadangkan oleh Kelab Penyokong Kerajaan MADANI (BBC) bagi mengukuhkan kerjasama strategik antara kementerian dan Ahli Parlimen.

“Melalui kerjasama ini, kita bukan sahaja berkongsi maklumat tetapi juga mendengar denyut nadi rakyat secara terus,” katanya dalam satu hantaran di Facebook.

Beliau berkata demikian selepas menyampaikan Watikah Pelantikan FOM Kementerian Kerja Raya (KKR) di Parlimen hari ini.

Majlis tersebut turut dihadiri Ahli Parlimen Paya Besar Datuk Mohd Shahar Abdullah yang juga Pengerusi BBC.

Nanta menjelaskan objektif utama FOM adalah untuk memberi input dan pandangan kepada kementerian.

Selain itu, inisiatif ini bertujuan menyokong dasar dan usul kerajaan.

Ia juga berperanan dalam pembangunan serta pelaksanaan dasar kementerian.

FOM turut berfungsi meningkatkan komunikasi di semua peringkat pentadbiran.

Nanta turut berkongsi perkembangan projek infrastruktur utama KKR bersama FOM.

Antaranya ialah Projek Lebuhraya Pan Borneo di Sabah dan Sarawak.

Projek lain termasuk Sarawak-Sabah Link Road (SSLR) dan Lebuhraya Trans Borneo.

Beliau turut menyebut peningkatan kesalinghubungan seperti Lebuhraya Lingkaran Tengah Utama (LTU) Bentong-Kuala Krai.

“Saya percaya, dengan semangat kerjasama erat antara KKR, Ahli Parlimen, dan semua pihak berkepentingan, kita mampu memacu pembangunan infrastruktur negara yang lebih berkualiti,” katanya.

Beliau menekankan pembangunan tersebut perlu selamat, mampan, dan memberi manfaat menyeluruh kepada rakyat. - Bernama