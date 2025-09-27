Iran beri amaran perjanjian IAEA tamat jika sekatan PBB dikembalikan

NEW YORK: Menteri Luar Iran Seyed Abbas Araghchi mengumumkan bahawa perjanjian kerjasama negaranya dengan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) akan tamat sekiranya sekatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dikembalikan.

Majlis Keselamatan PBB gagal meluluskan resolusi untuk melanjutkan perjanjian nuklear Iran 2015 selama enam bulan bagi memberi ruang kepada diplomasi.

Britain, Perancis dan Jerman mendakwa mereka telah mencetuskan mekanisme pengaktifan semula sekatan pada 28 Ogos dengan memaklumkan Majlis Keselamatan mengenai kegagalan pelaksanaan oleh Tehran.

Mekanisme itu dijangka berkuat kuasa pada 28 September selepas tamat tempoh 30 hari sekiranya tiada tindakan lanjut oleh Majlis Keselamatan.

Araghchi menegaskan bahawa tindakan oleh tiga negara Eropah dan keputusan Majlis Keselamatan akan menjejaskan kerjasama Iran dengan agensi itu.

Iran dan IAEA mencapai persetujuan untuk menyambung kerjasama di Kaherah, Mesir pada 9 September.

Araghchi menyifatkan keadaan itu sebagai sangat malang kerana perjanjian antara Iran dan agensi itu akan berakhir dan tidak dapat dilaksanakan sekiranya sekatan diaktifkan.

Dalam ucapannya kepada Majlis Keselamatan, Araghchi menegaskan bahawa para pemeriksa IAEA kini berada di Iran menjalankan tugas mereka. – Bernama, Xinhua