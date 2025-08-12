JPJ Melaka sita tujuh kenderaan mewah bernilai RM6 juta

MELAKA: Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Melaka menyita tujuh kenderaan mewah bernilai hampir RM6 juta dalam Op Khas Luxury sejak 1 Julai lalu.

Pengarah JPJ Melaka Siti Zarina Mohd Yusop berkata kenderaan terbabit termasuk Bentley, Porsche, BMW dan Toyota Alphard.

Kenderaan tersebut disita kerana pelbagai kesalahan seperti lesen tamat tempoh dan tiada insurans.

Beliau menyatakan pemilik atau pemandu memberi alasan seperti terlepas pandang dan terlupa memperbaharui dokumen.

Kenderaan terbaharu yang disita ialah Toyota Alphard dipandu warga Myanmar bersama enam penumpang.

Kenderaan itu ditahan di susur masuk Tol Jasin kira-kira 10 pagi dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru.

Pemandu tidak memiliki lesen memandu sah manakala penumpang tiada dokumen perjalanan yang sah.

Kes tersebut telah diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut.

Timbalan Pengarah JPJ Melaka Khairul Aswad Abdul Halim turut hadir dalam sidang media tersebut.

Ketua Bahagian Penguatkuasa JPJ Melaka Zulhilmi Zaidie juga berada di lokasi operasi.

Siti Zarina berkata semakan mendapati Toyota Alphard dimiliki warganegara tempatan.

Siasatan sedang dijalankan termasuk kemungkinan kenderaan itu disewakan kepada warga asing.

Op Luxury dilaksanakan serentak di seluruh negara sejak 1 Julai lalu.

Operasi itu memberi fokus kepada penguatkuasaan ke atas kenderaan import dan mewah.

Dalam Op PeWA hari ini, JPJ Melaka turut menyita 36 motosikal ditunggang warga asing.

Penunggang yang ditahan terdiri daripada warga Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Rohingya, Myanmar dan Vietnam.

Kesalahan utama yang dikesan termasuk tiada lesen memandu dan insurans.

Operasi tersebut bertujuan memastikan pematuhan undang-undang jalan raya. - Bernama