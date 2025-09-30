JPJ seru pengguna jalan raya jelaskan hampir 2 juta saman tertunggak

KOTA BHARU: Hampir dua juta pengguna jalan raya bakal berdepan tindakan disenaraihitam oleh Jabatan Pengangkutan Jalan sekiranya gagal menjelaskan saman tertunggak sebelum 31 Disember ini.

Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ Datuk Muhammad Kifli Ma Hassan berkata jumlah itu merangkumi 1,458,577 saman kamera Sistem Keselamatan Kesedaran Automatik, 296,684 notis 114 dan 164,598 notis 115.

Beliau menyatakan sebanyak 855,300 notis saman telah diselesaikan menerusi tawaran kadar istimewa dari Januari hingga semalam.

Muhammad Kifli menekankan pengguna jalan raya yang menjelaskan saman tertunggak sepanjang tempoh tawaran kadar istimewa hanya dikenakan bayaran RM150 dan dikecualikan daripada Mata KEJARA.

Beliau memberi amaran kadar kompaun akan kembali kepada RM300 serta dikenakan Mata KEJARA selepas tamat tempoh tersebut.

Saman AwAS merupakan kategori paling banyak direkodkan dengan lokasi tertinggi di Terowong Menora, Perak.

Lokasi tersebut mencatat purata 3,000 saman sehari pada musim cuti persekolahan dan perayaan.

Negeri paling tinggi jumlah saman ialah Selangor, Perak dan Johor yang mempunyai paling banyak kamera AwAS.

Terdapat 49 kamera AwAS yang beroperasi di seluruh negara bagi penguatkuasaan had laju dan lampu isyarat.

Muhammad Kifli memaklumkan terdapat saman yang masih tertunggak sejak lebih 10 tahun khususnya melibatkan notis 114 dan 115.

Beliau menyeru semua pengguna jalan raya untuk segera melangsaikan saman tertunggak bagi mengelakkan tindakan lebih tegas.

Pengguna jalan raya masih mempunyai lebih kurang tiga bulan lagi untuk mengambil peluang menyelesaikan saman dengan kadar istimewa. – Bernama