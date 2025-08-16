JPJ sita 270 kenderaan mewah tiada cukai jalan dan insurans

JOHOR BAHRU: Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) telah menyita 270 kenderaan mewah di seluruh negara kerana tidak memiliki cukai jalan dan insurans yang sah.

Operasi ini dikenali sebagai Ops Luxury dan dilaksanakan sejak 1 Julai lalu.

Ketua Pengarah JPJ Datuk Aedy Fadly Ramli menjelaskan operasi ini bertujuan mengambil tindakan terhadap kenderaan mewah yang tidak berlesen.

“Ops ini adalah tindakan tegas terhadap kenderaan mewah yang tidak membayar cukai jalan dan insurans,“ katanya.

Kenderaan yang disita akan ditahan sehingga pemilik menyelesaikan tunggakan cukai jalan, insurans, dan saman.

Antara kenderaan yang disita termasuk Ferrari, Lamborghini Huracán, dan Rolls Royce dengan tunggakan cukai jalan ribuan ringgit.

Sebanyak 270 kenderaan telah disita di seluruh negara, termasuk 11 unit di Johor.

Di Kuala Lumpur, sembilan kenderaan disita dipandu oleh warga asing, manakala selebihnya dimiliki individu berprofil tinggi.

Terdapat kes di mana pemilik tidak memperbaharui cukai jalan lebih setahun, malah ada yang mencecah tiga tahun.

Ops Luxury akan diperluas ke seluruh negara termasuk Perlis, Sabah, dan Sarawak.

“Kami tidak mahu kenderaan mewah tanpa cukai jalan dan insurans berada di jalan raya kerana risiko kemalangan tinggi,“ kata Aedy.

Pemilik yang telah menyelesaikan tunggakan dibenarkan mengambil semula kenderaan mereka.

Saman terhadap pemilik yang engkar telah dibawa ke mahkamah.

Operasi ini akan dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan pematuhan undang-undang. - Bernama