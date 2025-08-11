Kadar pengangguran Malaysia kekal 3.0% pada Jun 2025, bilangan penganggur turun

PUTRAJAYA: Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3.0% pada Jun 2025 dengan bilangan penganggur menurun kepada 518,700 orang.

Data terkini daripada Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) menunjukkan pasaran buruh negara terus menunjukkan momentum pertumbuhan yang kukuh.

Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr Mohd Uzir Mahidin berkata peningkatan guna tenaga dan penurunan pengangguran mencerminkan perkembangan ekonomi yang positif.

“Tenaga buruh meningkat 0.3% bulan ke bulan kepada 17.43 juta orang berbanding 17.38 juta pada Mei 2025,“ katanya dalam satu kenyataan.

Kadar penyertaan tenaga buruh (KPTB) kekal stabil pada 70.8%, sama seperti bulan sebelumnya.

Bagi suku kedua 2025, tenaga buruh meningkat 0.8% kepada 17.37 juta orang berbanding suku pertama.

KPTB bagi suku kedua meningkat sedikit kepada 70.8% berbanding 70.7% pada suku sebelumnya.

Bilangan penduduk bekerja meningkat 0.9% kepada 16.85 juta orang manakala bilangan penganggur menurun 1.0% kepada 520,900 orang.

Kadar pengangguran bagi suku kedua 2025 mencatatkan penurunan 0.1 mata peratus kepada 3.0% berbanding suku pertama.

Mohd Uzir menjangkakan pasaran buruh Malaysia kekal stabil dalam bulan-bulan mendatang berikutan permintaan domestik yang kukuh dan peluang pekerjaan yang berkembang.

“Faktor seperti digitalisasi, latihan teknikal dan insentif pelaburan dijangka menyokong pertumbuhan jangka panjang pasaran buruh,“ jelasnya.

Walaupun terdapat cabaran seperti migrasi bakat dan ketegangan perdagangan global, dasar kerajaan diharap dapat mengekalkan kestabilan pasaran buruh. – Bernama