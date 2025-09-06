Kajian mendalam KPKM sebab beras tempatan kurang laku di pasaran

KOTA BHARU: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sedang menjalankan kajian mendalam mengenai beras tempatan yang kurang laku di pasaran.

Menteri Datuk Seri Mohamad Sabu menyatakan isu ini timbul kerana harga beras tempatan tidak jauh berbeza dengan beras import.

“Beras kita menghadapi masalah kerana terlalu murah dan mempunyai saingan dengan beras import.”

“Beras tempatan berharga RM26 bagi 10 kilogram kurang laku apabila wujud beras import dengan harga yang hampir sama.”

Beliau menegaskan kempen membeli beras tempatan perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini.

Mohamad Sabu berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Bank Bergerak dan Kampung Angkat MADANI di Kampung Pantai Mek Mas.

KPKM sentiasa memantau harga runcit beras putih tempatan untuk memastikan ia kekal pada kadar RM2.60 sekilogram.

Langkah ini dilaksanakan susulan penamatan Program Khas Beras Putih Tempatan Bersubsidi.

Mengenai penamatan subsidi telur ayam, Mohamad Sabu menyatakan harga telur di pasaran masih terkawal.

“Alhamdulillah, setakat ini harganya terkawal walaupun subsidi ditamatkan sejak 1 Ogos lepas.”

Kerajaan memaklumkan subsidi telur dihentikan sepenuhnya bermula 1 Ogos selepas pengurangan kadar subsidi sebelumnya.

Penstrukturan semula ini bertujuan memastikan bantuan disasarkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. – Bernama