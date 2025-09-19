Kawalan sempadan Kelantan-Thailand diperkukuh halang penyeludupan

KOTA BHARU: Polis Diraja Malaysia (PDRM) memberikan jaminan bahawa kawalan di sempadan Kelantan-Thailand akan terus diperkukuhkan bagi mengekang kegiatan penyeludupan.

Ketua Polis Negara Datuk Seri Mohd Khalid Ismail menyatakan PDRM bekerjasama rapat dengan pelbagai agensi penguatkuasaan untuk memastikan kawalan yang lebih berkesan.

“Ketua Polis Kelantan Datuk Mohd Yusoff Mamat telah menguatkuasakan undang-undang dengan tegas dan banyak perkara dapat diselesaikan,“ katanya.

Beliau yakin kerjasama semua agensi dapat memperkukuhkan lagi tindakan membanteras isu-isu penyeludupan di sempadan.

Khalid Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Perhimpunan Pegawai Awam PDRM ke-17 sempena sambutan Hari Polis ke-218.

Beliau mengumumkan lawatan rasmi ke Kelantan akan dilakukan dalam masa terdekat bagi meninjau operasi di kawasan sempadan.

Lawatan tersebut akan menyentuh isu premis tidak berlesen yang dikenal pasti beroperasi secara haram.

“Penguatkuasaan yang dijalankan PDRM Kelantan kini berada pada tahap baik dan usaha ini akan dipertingkatkan dari semasa ke semasa,“ tambahnya. – Bernama