KDN dan PDRM jamin kebajikan keluarga Koperal Mohd Hafizul

KUALA LUMPUR: Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) akan memastikan kebajikan keluarga Koperal Mohd Hafizul Izham Mazlan terjamin.

Mohd Hafizul terkorban semasa menangkap penjenayah di Alor Setar, Kedah pada 7 Ogos.

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menyifatkan pemergian Mohd Hafizul sebagai kehilangan besar buat PDRM dan negara.

Beliau berkata segala urusan termasuk pembayaran gratuiti, ex-gratia, ganjaran dan sumbangan kepada waris akan disalurkan segera.

PDRM turut menguruskan jenazah dan pengebumian Allahyarham dengan penuh penghormatan.

Saifuddin menyatakan penghargaan tertinggi kepada Mohd Hafizul atas khidmat bakti yang tidak ternilai.

Beliau mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham bagi pihak KDN dan seluruh warga kementerian.

Mohd Hafizul mencerminkan keberanian dan semangat juang tinggi anggota barisan hadapan.

Tindakan beliau yang tidak gentar berdepan risiko demi keselamatan awam amat dihargai.

Saifuddin berkata pengorbanan sedemikian menjadi inspirasi kepada semua anggota keselamatan negara.

Peristiwa ini mencerminkan nilai-nilai luhur dalam perkhidmatan PDRM.

Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh warga PDRM atas kesetiaan dan pengorbanan mereka.

Mohd Hafizul meninggalkan isteri Nur Azhanis Mohd Yusoff, 36, dan tiga anak lelaki.

Anak-anak beliau ialah Muhammad Akif Naufal, 11, Muhammad Ammar Nazran, 9, dan Muhammad Afiq Nazim, 4.

Mohd Hafizul bertugas di Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ) Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Kedah.

Beliau maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala dan badan.

Kecederaan itu berlaku selepas dirempuh kenderaan penjenayah yang disyaki terlibat dalam kes pecah rumah.

Seorang suspek berjaya ditahan di lokasi kejadian.

Tiga lagi suspek yang melarikan diri diberkas di Kepala Batas, Alor Setar. - Bernama