Kebakaran di loji janakuasa Tanjung Bin musnahkan 70% bahagian FGD

JOHOR BAHRU: Loji Jana Kuasa Tanjung Bin di Pontian mengalami kebakaran pada bahagian Flue Gas Desulfurization dan terowong cerobong asap semalam.

Komander Operasi Kanan BBP Pontian Baru Penolong Penguasa Bomba Mahadir Mamat berkata 22 anggota daripada tiga balai bomba digerakkan ke lokasi kejadian.

Beliau menyatakan operasi pemadaman melibatkan dua sektor bagi mengawal kebakaran tersebut.

Pemadaman turut dibantu oleh 10 anggota Pasukan Tindakan Kecemasan dan enam anggota bomba pelabuhan Tanjung Bin.

Mereka menggunakan dua unit fix monitor sehingga api berjaya dipadamkan sepenuhnya.

Kebakaran itu memusnahkan 70 peratus bahagian Flue Gas Desulfurization loji berkenaan.

Tiada mangsa yang terlibat dalam kejadian kebakaran tersebut.

Pemantauan dan tindakan lanjut telah diserahkan kepada pihak pengurusan Malakoff dan Pasukan Tindakan Kecemasan.

Punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan sehingga kini. – Bernama