Jemputan Trump ke sidang kemuncak ASEAN bukan jemputan dua hala Malaysia

KUALA LUMPUR: Jemputan Malaysia kepada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN di Kuala Lumpur pada Oktober ini merupakan sebahagian daripada strategi hubungan ASEAN yang lebih luas.

Pengarah Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Tan Sri Dr Rebecca Fatima Sta Maria menegaskan bahawa kehadiran Trump adalah di bawah kerangka ASEAN-AS.

Beliau menjelaskan bahawa jemputan tersebut disampaikan oleh Malaysia selaku Pengerusi ASEAN dan bukan jemputan langsung daripada Malaysia sendiri.

“Ini bukan Malaysia menjemput AS. Ia adalah ASEAN, dengan Malaysia sebagai pengerusi menjemput AS,” katanya pada sesi di RAM Forum 2025: Building Resilience and Future-Proofing Amid Shifting Sands hari ini.

Rebecca Fatima menambah bahawa Trump tidak datang ke Malaysia dalam konteks hubungan dua hala tetapi sebagai sebahagian daripada Sidang Kemuncak ASEAN-AS. – Bernama