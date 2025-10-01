Kem Paradise Kota Belud dijangka siap Ogos 2027, tingkat keanggotaan tentera

KOTA BELUD: Projek Pembinaan Kem Paradise untuk Kem 5 Briged dan Kem 19 Rejimen Askar Melayu Diraja bernilai RM179.7 juta dijangka siap pada Ogos 2027.

Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan menyatakan projek itu akan terus memacu pembangunan pertahanan negara.

Projek yang bermula pada Mei tahun lepas itu dibina di kawasan seluas 40.47 hektar dengan 42 komponen bangunan.

Proses pembinaan berjalan lebih awal daripada jadual dengan kemajuan fizikal mencatatkan 10.26 peratus.

Pembinaan itu merangkumi bangunan pentadbiran, blok teknikal, blok kediaman, dan fasiliti sokongan.

Infrastruktur asas seperti jalan raya, bekalan air, bekalan elektrik dan sistem kawalan keselamatan turut disediakan.

Kem tersebut dijangka meningkatkan keanggotaan tentera daripada 311 anggota kepada 1,148 anggota pelbagai pangkat setelah siap sepenuhnya.

Ahmad berkata peningkatan keanggotaan itu bakal memperkukuh kesiapsiagaan pasukan keselamatan di kawasan pantai barat Sabah.

Projek ini turut memberi limpahan ekonomi kepada penduduk setempat melalui peluang pekerjaan dan perniagaan.

Pembangunan kawasan sekitar juga dijangka meningkat hasil daripada pembinaan kem tentera ini.

Projek itu dijalankan Ilmiah Perdana Sdn Bhd sebagai kontraktor utama.

Kerjasama turut melibatkan Pasukan Projek Khas 2 Jabatan Kerja Raya sebagai agensi pelaksana. – Bernama