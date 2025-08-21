Kemalangan maut lori di Kepala Batas, seorang maut

KEPALA BATAS: Seorang kelindan maut manakala pemandunya cedera dalam satu kemalangan yang melibatkan sebuah lori di Lebuhraya Utara Selatan di sini.

Kejadian berlaku di KM116 lebuhraya berkenaan pada awal pagi tadi. Lori yang dinaiki mangsa dilaporkan terbabas sebelum melanggar pembahagi jalan.

Mangsa yang maut ialah Saipol Nizam Aman @ Ahmad yang berusia 41 tahun. Beliau dilaporkan tersepit di ruang kabin lori dan meninggal dunia di tempat kejadian. Pemandu lori, Mohd Azmi Mohd Yasa yang berusia 31 tahun, cedera dalam kejadian itu.

Beliau telah dikejarkan ke Hospital Kepala Batas untuk mendapatkan rawatan lanjut. Pasukan bomba menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada pukul 5.42 pagi.

Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM Pulau Pinang John Sagun Francis mengesahkan pasukan segera bergerak ke lokasi. “Sebaik tiba, mendapati sebuah lori lima tan terbabas melanggar pembahagi jalan dan terdapat dua orang mangsa dalam kenderaan tersebut,“ katanya.

Operasi menyelamat dilaksanakan menggunakan peralatan khas untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit.

“Kelinda tersebut berjaya dikeluarkan kira-kira sejam kemudian,“ tambah John Sagun Francis. Mangsa yang terperangkap itu disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan KKM yang berada di lokasi.

Mayat kemudian dihantar ke hospital untuk proses bedah siasat. Kemalangan itu menyebabkan kesesakan lalu lintas di kawasan berkenaan untuk beberapa jam. Pihak berkuasa sedang menyiasat punca sebenar kemalangan tersebut- Bernama