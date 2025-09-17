Kementerian Digital bina ekosistem sokong Malaysia jadi negara AI 2030

KUALA LUMPUR: Kementerian Digital komited untuk membina sebuah ekosistem bagi menyokong usaha negara ke arah menjadi Negara Kecerdasan Buatan (AI) menjelang 2030.

Menterinya Gobind Singh Deo berkata kementerian mengambil langkah konkrit dengan memanfaatkan infrastruktur dan mengadaptasi teknologi bagi memastikan kesediaan negara dalam membangunkan sebuah negara AI.

Beliau menyatakan banyak industri sudah menggunakan penyelesaian AI dalam operasi mereka dan perkembangan ini akan terus dipercepatkan.

Gobind berkata demikian kepada wartawan selepas melancarkan Sidang Kemuncak SmartGov Malaysia 2025 dan Sidang Kemuncak Malaysia Digital Xceleration (MDX) 2025.

Negara menjangkakan lebih banyak pelaburan dalam ekonomi digital selain bergerak ke hadapan bagi mencapai sumbangan 25.5 peratus kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) pada 2025.

Sektor ekonomi digital dijangka mencapai sumbangan 30 peratus kepada KDNK menjelang 2030.

Beliau percaya sasaran 25.5 peratus boleh dicapai dengan komitmen kementerian untuk merealisasikannya.

Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) berkata Sidang Kemuncak MDX 2025 menonjolkan perjalanan kerajaan dalam menerapkan perubahan digital.

Sidang kemuncak itu mempamerkan keupayaan Malaysia dalam memanfaatkan rangkaian 5G negara secara menyeluruh serta ekosistem Digital Malaysia yang lebih meluas.

Ini termasuk penyelesaian, bakat dan infrastruktur yang menegaskan komitmen negara terhadap keterangkuman, ketahanan dan kelestarian dalam ekonomi digital.

Ketua Pegawai Eksekutif MDEC Anuar Fariz Fadzil memberitahu Sidang Kemuncak MDX 2025 merupakan platform untuk tindakan dan kerjasama.

Dengan menghubungkan inovator global, bakat tempatan, pelabur dan pembuat dasar, mereka membina kerjasama yang akan memacu ekonomi digital Malaysia ke hadapan.

Bersama-sama dengan SmartGOV Malaysia dan Smart City Expo Kuala Lumpur 2025, MDX mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hab digital dipercayai di ASEAN. – Bernama