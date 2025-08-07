Kenderaan mewah disita perlu bayar cukai jalan dan insurans sebelum dilepaskan

KUALA LUMPUR: Pemilik kenderaan mewah yang disita kerana gagal memperbaharui cukai jalan dan tidak memiliki insurans perlu melunaskan semua bayaran sebelum kenderaan mereka boleh dilepaskan.

Menteri Pengangkutan Anthony Loke menegaskan tindakan menyita kenderaan dilakukan mengikut undang-undang tanpa pengecualian.

Beliau menjelaskan bahawa ada pemilik sanggup membayar saman RM300 kerana jumlahnya lebih rendah berbanding cukai jalan tahunan.

“Kenderaan yang disita kerana tiada cukai jalan dan insurans hanya akan dilepaskan selepas semua bayaran dilunaskan,” katanya.

Loke menekankan bahawa tiada jalan pintas dalam proses pembebasan kenderaan tersebut.

Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Pandasafe oleh Foodpanda di sini hari ini.

Tindakan ini penting bagi mendidik masyarakat tentang tanggungjawab sebagai pemilik kenderaan.

“Ramai yang fikir bayar saman RM300 sudah memadai, tetapi realitinya mereka perlu bayar cukai jalan dan insurans terlebih dahulu,” jelasnya.

Kenderaan tidak akan dilepaskan selagi syarat-syarat itu tidak dipenuhi.

Ditanya mengenai kemungkinan menaikkan kadar kompaun, Loke berkata kementerian sedang meneliti cadangan tersebut.

“Kita sedang siapkan kertas cadangan untuk dibawa ke Kabinet,” ujarnya.

Mana-mana pindaan memerlukan semakan terhadap peruntukan undang-undang sedia ada.

JPJ telah melaksanakan operasi menyita kenderaan sebagai sebahagian daripada penguatkuasaan berterusan.

Media sebelum ini melaporkan lebih 1,000 kenderaan mewah tidak memperbaharui cukai jalan untuk tempoh yang panjang.

Antara kenderaan terlibat termasuk Ferrari, Lamborghini, dan Porsche milik selebriti dan ahli perniagaan.

Pemilik didakwa menggunakan alasan kenderaan tersebut hanya digunakan pada hujung minggu. – Bernama