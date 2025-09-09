Kerajaan Sarawak dapatkan maklumat lanjut ancaman keselamatan fasiliti LNG Bintulu

KOTA SAMARAHAN: Kerajaan Sarawak akan mendapatkan maklumat lebih lanjut daripada Majlis Keselamatan Negara mengenai ancaman keselamatan terhadap fasiliti gas asli cecair di Bintulu.

Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uggah Embas menyatakan pihaknya setakat ini hanya mengetahui perkara tersebut melalui laporan media.

Beliau mengakui belum mengetahui jenis ancaman yang dilakukan memandangkan maklumat hanya diperoleh daripada surat khabar setakat ini.

Kerajaan negeri berharap langkah sewajarnya diambil bagi melindungi aset negara sekiranya wujud sebarang bentuk ancaman keselamatan.

Uggah menekankan kepentingan mengambil langkah pencegahan untuk memastikan aset negara dilindungi sepenuhnya.

Beliau menyatakan kebimbangan mengenai kemungkinan bencana yang boleh berlaku pada bila-bila masa dan perlu mendapatkan penjelasan lanjut daripada MKN.

Ancaman terhadap fasiliti LNG di Bintulu diterima melalui sistem pesanan ringkas daripada nombor telefon berdaftar di Indonesia.

Kerajaan telah meningkatkan kawalan keselamatan di fasiliti LNG di Sarawak dan Sabah susulan ancaman tersebut.

Ketua Polis Negara mengesahkan kawalan keselamatan di semua fasiliti LNG Petronas diperketatkan serta-merta.

Pasukan polis di seluruh negara turut membantu meningkatkan keselamatan di semua fasiliti LNG Petronas.

Kerajaan mengarahkan semua fasiliti LNG di Bintulu mengetatkan kawalan keselamatan serta-merta bagi membolehkan siasatan segera dilakukan. – Bernama