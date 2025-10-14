Kerangka insentif baharu berasas keberhasilan ganti pendekatan lama

KUALA LUMPUR: Kerangka Insentif Baharu Berasaskan Keberhasilan akan memastikan pencapaian sebenar dapat diukur dan digalakkan dengan insentif hanya disalurkan apabila prestasi yang ditetapkan dapat dipenuhi.

Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menyatakan antara metrik prestasi yang dinilai adalah penciptaan pekerjaan berkemahiran tinggi serta perbelanjaan dalam penyelidikan dan pembangunan.

Beliau menekankan kerangka baharu ini berbeza dengan pendekatan terdahulu yang menyalurkan insentif pada peringkat awal.

“Kerajaan mahu melihat limpahan ekonomi melalui pembangunan perusahaan kecil dan sederhana tempatan sekiranya mereka dapat memenuhi metrik prestasi,” katanya dalam program Ruang Bicara Bernama TV.

Tengku Zafrul mengumumkan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia akan melaksanakan kerangka ini sepenuhnya bagi sektor perkilangan pada awal suku pertama 2026.

Pelaksanaan untuk sektor perkhidmatan dijadualkan bermula pada awal suku kedua tahun depan.

Kerangka ini bertujuan mengimbangi usaha menarik aktiviti berpertumbuhan tinggi untuk menjana pekerjaan bernilai tinggi.

Ia juga dirangka untuk merapatkan jurang ekonomi antara kawasan selaras dengan objektif Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030.

“Ini akan menjamin pelaburan berkualiti tinggi dan meningkatkan gaji pekerja dalam jangka panjang,” jelas beliau.

Belanjawan 2026 telah mengumumkan komitmen kerajaan menawarkan insentif cukai melalui kerangka baharu ini.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini menyatakan kerangka ini mengutamakan pelaburan yang menjana pekerjaan bernilai tinggi.

Tengku Zafrul turut menekankan kepentingan eksport dalam strategi ekonomi negara.

Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia akan memberikan geran Pembangunan Pasaran bernilai RM60 juta.

Dana ini bertujuan memudah cara perusahaan mikro, kecil dan sederhana mengeksport produk ciptaan Malaysia ke pasaran baharu.

Pasaran sasaran baharu termasuk negara-negara di Afrika, Amerika Latin dan Asia Tengah.

“PMKS berpeluang mempelbagaikan pasaran dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pasaran tradisional,” ujarnya.

EXIM Bank menyediakan pinjaman mudah RM500 juta untuk membantu syarikat terkesan ketegangan tarif perdagangan global.

Dana ini bertujuan mengekalkan kelangsungan eksport perusahaan kecil dan sederhana.

Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri akan memastikan pengeksport memanfaatkan 18 perjanjian perdagangan bebas sedia ada.

“Kami menjangkakan lebih banyak perjanjian perdagangan bebas akan dimuktamadkan untuk membantu syarikat tempatan,” tambahnya. – Bernama