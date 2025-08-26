Kerja baik pulih SK Seri Perlis RM370,000 dimulakan segera selepas ribut

KANGAR: Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek memberi jaminan kerja baik pulih Sekolah Kebangsaan Seri Perlis yang mengalami kerosakan akibat ribut petang semalam akan dimulakan segera dengan kos berjumlah RM370,000 demi manfaat murid, guru dan seluruh warga sekolah itu.

Menerusi hantaran di Facebook hari ini, beliau memaklumkan telah menerima laporan berhubung kerosakan pada bahagian bumbung beberapa bangunan yang menempatkan bilik darjah, kemudahan lain serta sistem pendawaian elektrik.

“Kerja pembersihan sedang dijalankan dan dijangka selesai selewat-lewatnya esok, bergantung kepada keadaan cuaca,” katanya.

Semalam, Bernama melaporkan seramai 207 murid sekolah berkenaan terpaksa mengikuti Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah sementara waktu selepas sebahagian bumbung diterbangkan angin dalam kejadian ribut kira-kira 5.20 petang.

Pengarah Pendidikan Perlis Rose Aza Che Arifin berkata antara yang terjejas ialah kelas Tahun Satu (dua kelas, 70 murid), Tahun Dua (dua kelas, 74 murid), Prasekolah (satu kelas, 25 murid) serta lima kelas Program Pendidikan Khas Integrasi membabitkan 38 murid.

Dalam kejadian itu, sebuah kereta turut rosak selepas ditimpa bumbung sekolah yang tercabut, menurut Ketua Polis Daerah Kangar ACP Yusharifuddin Mohd Yusop. – Bernama