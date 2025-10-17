Ketua Pengakap Asia-Pasifik garis 10 keutamaan strategik pengakap

KUALA LUMPUR: Pengerusi Pengakap Rantau Asia-Pasifik yang baharu Mej Jen Datuk Prof Dr Mohd Zin Bidin telah menggariskan sepuluh keutamaan strategik bagi memperkukuh hala tuju dan keberkesanan pergerakan pengakap di rantau ini untuk tempoh tiga tahun akan datang.

Antara keutamaan tersebut adalah memperkasakan golongan muda, menginovasi pendidikan, memperkukuh kepelbagaian dan inklusiviti serta memastikan keselamatan dan kesejahteraan anggota pengakap.

Dr Mohd Zin yang juga Ketua Pengakap Negara turut menekankan kepentingan menghargai sukarelawan, memperkukuh tadbir urus, memperluas capaian, mengadaptasi transformasi digital, memajukan keamanan dan kelestarian serta memastikan pergerakan itu kekal relevan dan berpengaruh.

Beliau menyatakan bahawa kepengakapan perlu menerajui perubahan dan bukan sekadar bergerak selari dengannya.

“Kita mesti memastikan orang muda dipersiapkan untuk menghadapi dunia yang dibentuk oleh kecerdasan buatan, transformasi digital dan cabaran global,” katanya.

Beliau berkata demikian ketika berucap pada Persidangan Pengakap Asia-Pasifik ke-28 di Kaohsiung, Taiwan hari ini dan ucapan itu dikongsikan menerusi kenyataan Pengakap Malaysia kepada Bernama.

Kenyataan itu memaklumkan bahawa pelantikan Dr Mohd Zin sebagai Pengerusi Pengakap Asia-Pasifik merupakan pengiktirafan terhadap sumbangan Malaysia dalam memperkukuh kepimpinan pengakap pada peringkat antarabangsa.

Persidangan yang dianjurkan oleh General Association of the Scouts of China itu menghimpunkan hampir 400 perwakilan dari 30 negara bagi membincangkan pencapaian dan hala tuju baharu pergerakan pengakap serantau. – Bernama