Konsulat China nafi amaran keras isu bekalan air Sabah

KOTA KINABALU: Konsulat Jeneral China di Kota Kinabalu menafikan dakwaan tular di media sosial mengenai amaran keras kepada kerajaan Sabah berhubung isu bekalan air.

Kenyataan rasmi menegaskan bahawa sama ada kedutaan mahupun konsulat tidak pernah mengeluarkan sebarang amaran atau ancaman kepada Kerajaan Negeri Sabah.

Konsulat tersebut menyatakan dakwaan berkenaan adalah palsu dan tidak berasas.

Mereka juga menafikan pernah mengeluarkan sebarang nasihat perjalanan berkaitan isu tersebut.

Konsulat Jeneral menekankan komitmen berterusan mereka terhadap semangat persahabatan dan kerjasama saling menguntungkan antara China dan Malaysia.

Pihaknya akan terus memperluas kerjasama praktikal antara China dan Sabah dalam bidang pelancongan, perdagangan dan kebudayaan.

Mereka juga berikrar untuk mempromosikan pertukaran rakyat dengan rakyat serta memperkukuh kerjasama peringkat tempatan antara kedua-dua negara.

Konsulat Jeneral menyeru media supaya melapor berdasarkan fakta sahih dan mengelak penyebaran maklumat tidak disahkan.

Mereka mengingatkan bahawa maklumat palsu boleh mengelirukan orang ramai dan menjejaskan hubungan persahabatan antara China dan Malaysia. – Bernama