Kos pembersihan bangunan rosak akibat ribut di Telok Panglima Garang RM1.9 juta

SEREMBAN: Kementerian Kerja Raya menganggarkan kos kerja pembersihan struktur enam bangunan awam yang rosak akibat ribut di Telok Panglima Garang, Selangor sebanyak RM1.9 juta.

Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi menyatakan premis terlibat termasuk Sekolah Kebangsaan Sijangkang Jaya, SK Kampung Medan, dan Sekolah Rendah Agama Kampung Medan.

Beliau turut menyenaraikan SK Jalan Tanjung, Tabika Kemas Kampung Medan dan Pejabat Penyelaras DUN Sijangkang sebagai bangunan yang mengalami kerosakan struktur.

Anggaran kos awal tersebut tidak meliputi kerja pembaikan struktur yang mengalami kerosakan teruk.

Kos sebenar pembaikan akan ditentukan selepas mendapat cadangan kaedah pembaikan daripada Cawangan Forensik Struktur.

Ribut kuat menyebabkan kerosakan struktur kritikal di enam premis utama termasuk sekolah dan pejabat kerajaan.

Jabatan Kerja Raya bertindak pantas melaksanakan pemeriksaan tapak, penutupan kawasan berisiko dan penyediaan laporan awal dalam tempoh 24 jam.

Laporan terperinci akan menentukan langkah sementara, sederhana dan jangka panjang untuk pembaikan.

Fokus semasa ialah penilaian forensik struktur dan keselamatan elektrik sebelum kerja pembaikan kekal dimulakan.

Kos pembaikan penuh masih dalam proses siasatan dan penilaian teknikal.

Nanta berkata JKR Selangor dan Kuala Langat sedang menjalankan pemeriksaan struktur serta penilaian keselamatan terhadap bangunan terjejas.

SK Sijangkang Jaya antara premis terjejas teruk dengan bahagian bumbung mengalami kerosakan ketara.

JKR menasihati pihak sekolah menangguhkan sesi persekolahan sehingga keselamatan struktur bangunan dipastikan.

Sementara itu, tiada kerja penyelenggaraan jalan raya akan dilaksanakan di laluan terlibat sepanjang Sidang Kemuncak ASEAN ke-47.

Langkah ini bagi memastikan kelancaran aliran trafik semasa persidangan penting tersebut.

Arahan sama seperti semasa musim perayaan akan dikeluarkan untuk mengelak kesesakan lalu lintas.

Kerjasama erat dijalin dengan Lembaga Lebuhraya Malaysia dan syarikat konsesi lebuh raya.

Banyak pergerakan melibatkan kerajaan, delegasi dan acara rasmi dijangka berlaku sepanjang persidangan ASEAN. – Bernama