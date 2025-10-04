KPDN pantau tuntutan pengguna terjejas gangguan sistem BUDI95 di Kuantan

PUTRAJAYA: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) akan terus memantau proses tuntutan pengguna yang terjejas susulan gangguan sistem BUDI MADANI RON95 (BUDI95) di stesen minyak BHPetrol, Jalan Gambang, Kuantan semalam.

Timbalan Menteri KPDN Datuk Dr Fuziah Salleh berkata gangguan sistem itu berlaku sekitar 12.15 tengah hari pada 3 Oktober melibatkan 28 pengguna sebelum pemeriksaan kementerian dijalankan pada 4 petang hari yang sama.

Beliau menyatakan pihak kementerian mendapati gangguan sistem berlaku secara on atau off dari semasa ke semasa walaupun tiada masalah rangkaian Internet dikesan di premis tersebut.

Pengusaha stesen telah mengemukakan laporan kepada Ibu Pejabat BHPetrol untuk tindakan lanjut mengenai isu teknikal ini.

Bagi pengguna yang terkesan, mereka boleh mengemukakan tuntutan bayaran balik dengan membawa resit asal pembelian bagi tujuan pengesahan.

Fuziah berkata gangguan seumpamanya turut dikesan di stesen BHPetrol Bandar Gambang pada sebelah pagi namun kembali pulih tidak lama kemudian.

Pemeriksaan di stesen minyak lain termasuk Shell Jalan Sungai Lembing mendapati sistem BUDI95 berfungsi dengan cuma terdapat isu teknikal berkaitan cip MyKad pengguna.

Kementerian telah mencadangkan langkah penambahbaikan kepada pengusaha stesen minyak antaranya menyediakan sistem manual simpanan resit dan maklumat pelanggan jika sistem tergendala.

Cadangan lain termasuk membolehkan tuntutan semula subsidi dilakukan pelanggan terjejas melalui dokumen sokongan yang sesuai.

KPDN ingin menegaskan bahawa mereka sentiasa memantau isu berkaitan pelaksanaan BUDI95 dan akan memastikan semua pengusaha stesen minyak mematuhi peraturan.

Kementerian juga komited untuk memastikan pengusaha stesen minyak menyediakan kemudahan terbaik kepada rakyat dalam pelaksanaan program subsidi ini.

Mereka menyeru pengguna yang berhadapan masalah untuk segera menghubungi talian aduan KPDN di 1-800-886-800 atau melalui saluran rasmi kementerian. – Bernama