KPKT laksanakan reformasi berani pengurusan sisa untuk Malaysia lestari

KUALA LUMPUR: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) sedang melaksanakan reformasi berani untuk membina sistem pengurusan sisa yang lebih pintar, bersih dan lestari.

Menteri Nga Kor Ming menyatakan bahawa sisa tidak lagi dianggap sebagai liabiliti tetapi sebagai sumber bernilai untuk pertumbuhan mampan.

“Misi kita jelas iaitu menukar sisa daripada sampah kepada wang, daripada dilihat sebagai beban kepada sumber yang menjana ekonomi kitaran dan rendah karbon bagi Malaysia,“ katanya.

Beliau menekankan pembaharuan berani di bawah Rancangan Malaysia Ke-13 untuk membina asas sistem yang mampan, cekap dan memandang ke hadapan.

Antara inisiatif utama ialah menukar 20% kenderaan pembersihan awam kepada model elektrik menjelang 2027 selaras dengan matlamat nyahkarbon negara.

KPKT juga merancang untuk memperluas fasiliti Sisa-kepada-Tenaga (WTE) dengan jumlah loji dijangka bertambah kepada 18 di seluruh Semenanjung.

Pelan Induk Ekonomi Kitaran 2025-2035 akan mendigitalkan setiap peringkat pengurusan sisa daripada kutipan hingga kitaran untuk proses yang lebih cekap dan telus.

Dasar Perluasan Tanggungjawab Pengeluar (EPR) menjadi pemangkin perubahan dengan meletakkan tanggungjawab kitaran hayat produk kepada pengeluar.

Dasar ini menggalakkan inovasi dalam reka bentuk produk dan mewujudkan peluang baharu dalam sektor kitar semula dan perniagaan hijau.

Nga turut menekankan kepentingan Prinsip 4P iaitu Kerjasama Awam-Swasta-Rakyat untuk memastikan bandar mampan dan masyarakat sejahtera.

Persidangan Ulang Tahun Ke-20 WMAM 2025 bertemakan “Pengurusan Sisa Pintar: Memanfaatkan Teknologi untuk Masa Depan Lebih Hijau” menghimpunkan delegasi antarabangsa dan pemimpin industri.

Acara ini menjadi platform pertukaran penyelesaian dalam pengurusan sisa secara mampan untuk masa depan yang lebih hijau. – Bernama