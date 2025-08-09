KPKT mohon tambah peruntukan belanjawan 2026 untuk 10,000 projek

TAIPING: Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) memohon tambahan peruntukan menerusi Belanjawan 2026 bagi meningkatkan pelaksanaan projek prasarana awam.

Sasaran kementerian ialah 10,000 projek setahun, termasuk projek baharu dan naik taraf infrastruktur sedia ada.

Menteri KPKT Nga Kor Ming berkata permohonan itu akan dikemukakan kepada Menteri Kewangan hujung bulan ini.

Peruntukan tambahan akan disalurkan melalui komponen pembangunan di bawah Jabatan Kerajaan Tempatan (BP1).

“Kesejahteraan rakyat menjadi keutamaan Kerajaan MADANI,“ katanya semasa sidang media di Taiping.

Beliau menegaskan KPKT berjaya melaksanakan 6,611 projek tahun lepas, menjadikannya kementerian berprestasi tinggi.

Kini, sasaran lebih besar ditetapkan iaitu 10,000 projek setahun bagi memastikan kemudahan awam lebih baik.

Program Sentuhan Kasih KPKT Taiping diadakan di Pasar Taiping dan Pasar Siang Malam hari ini.

Nga turut melawat beberapa lokasi projek termasuk Pasar Awam Kamunting dan Taman Tasik Taiping.

Beliau akan bertemu Perdana Menteri bagi membincangkan permohonan tambahan peruntukan BP1.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini mengumumkan Belanjawan 2026 akan dibentang pada 10 Oktober.

KPKT juga memperuntukkan RM10.4 juta untuk 35 projek infrastruktur di Taiping.

Projek ini termasuk naik taraf bandar, pembangunan landskap, dan pembinaan rumah ibadat bukan Islam.

Pelaksanaan dijangka siap menjelang akhir tahun ini.

Antara projek besar di Taiping ialah naik taraf Taman Tasik Taiping bernilai RM10 juta - Bernama