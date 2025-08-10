KPT galak universiti swasta laksana Dapur Siswa bantu pelajar

KUALA NERUS: Kementerian Pendidikan Tinggi menggalakkan universiti swasta di seluruh negara mencontohi projek Dapur Siswa yang kini dilaksanakan oleh semua universiti awam.

Menterinya Datuk Seri Dr Zambry Abdul Kadir berkata pihaknya percaya terdapat pelajar di institusi pengajian tinggi swasta turut menghadapi kekangan kewangan.

Beliau menyatakan peningkatan kos sara hidup antara faktor utama kesulitan yang dihadapi pelajar.

“Saya mendapat maklumat telah ada universiti swasta yang melaksanakan projek Dapur Siswa ini,” katanya.

Zambry menekankan kepentingan memahami situasi pelajar yang mungkin mempunyai masalah kewangan.

“Sebab itu saya telah arahkan di peringkat universiti di bawah Hal Ehwal Pelajar untuk melaksanakan projek ini,” jelasnya.

Beliau memberi contoh pelaksanaan projek di UniSZA yang menyediakan makanan untuk 300 pelajar setiap hari.

“Ini bagi memastikan pelajar-pelajar yang dalam kesusahan tidak kelaparan,” tambahnya.

Ucapan itu disampaikan selepas sesi ‘In Person With DocZam’ di Dewan Al-Muktafi Billah Shah, UniSZA.

Zambry turut mengarahkan semua naib canselor supaya lebih peka terhadap pelajar yang memerlukan.

Katanya, bantuan perlu disalurkan segera kepada pelajar yang menghadapi kesulitan.

Pihak universiti juga diminta memaklumkan kementerian mengenai kes-kes tersebut.

Ini bagi memastikan bantuan bersesuaian dapat diberikan dengan pantas. - Bernama